Selbstbestimmt leben Inklusives Kunst-Projekt: "Gemeinsame Leidenschaften"

Fast jeder zehnte Mensch in Deutschland hat eine schwere Behinderung, doch in der Kunstszene sind sie kaum sichtbar. Der Verein Club 68 Köln – ein Verein für behinderte und nichtbehinderte Menschen - will das ändern und plant Ausstellungen in Köln, in der diese Kunstschaffenden ihre Werke präsentieren können. Aktuell wird die Schau "Gemeinsame Leidenschaften" vorbereitet, die vom 15. Juli bis 5. August in der Kulturkirche Ost zu sehen sein wird.