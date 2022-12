3. Dezember | Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung Wie steht es um Barrierefreiheit und Inklusion?

Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung wird seit 1993 jedes Jahr am 3. Dezember begangen. Den Aktionstag nutzen Organisationen dazu, die Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderungen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und sich für deren selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe einzusetzen. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto: "Neue Lösungen für eine inklusive Entwicklung: Die Rolle von Innovationen bei der Schaffung einer zugänglichen und gerechten Welt".