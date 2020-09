1. September: Beginn des Kirchenjahres - Gebetstag für die Natur

Landschaft auf Rhodos



In der griechisch-orthodoxen Kirche beginnt das Kirchenjahr am 1. September. Dieses Datum geht auf die Zeitrechnung des Byzantinischen Reiches zurück. Mit dem neuen Kirchenjahr wird, ähnlich wie beim Erntedankfest, für die Bewahrung der gesamten Schöpfung gebetet. Die Idee eines Gebetstages für die Natur wurde auch von Papst Franziskus aufgegriffen. Er benannte im Zuge der Veröffentlichung seiner Umwelt-Enzyklia "Laudato Si" den 1. September für die römisch-katholische Kirche als katholischen Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung. Einen ökumenischen Tag der Schöpfung gibt es 2020 am 4. September, der in diesem Jahr mit einem zentralen Gottesdienst in Landau gefeiert wird.

1. September: Ashure-Fest

(alevitisch)

Mit dem Ashure-Fest beenden alevitische Gläubige die Moharrem-Trauerzeit. Nach 12-tägigem Fasten wird eine Süßspeise (Ashure) gekocht und als Symbol der Dankbarkeit unter Bekannten, Verwandten und Nachbarn verteilt und gemeinsam gegessen. Alevitinnen und Aleviten bringen damit ihren Dank dafür zum Ausdruck, dass Zeynel Abi­din, der Sohn von Imam Hüseyin, aufgrund einer Krankheit nicht an der Schlacht von Kerbala teilnahm und sie so überlebte.

Ashure ist eine aus zwölf verschiedenen Zutaten bestehende Süßspeise. Die Zutaten können zwar variieren, es müssen aber genau zwölf sein, denn sie symbolisieren die zwölf heiligen Imame. Ashure besteht beispielsweise aus Weizen, Bohnen, Saubohnen, Kichererbsen, Kastanien, Haselnüssen, Pistazien, Mandeln, Sultaninen, Feigen, Aprikosen und Walnüssen.

8. September: Mariä Geburt - Geburt der Gottesmutter

(römisch-katholisch/griechisch-orthodox; russisch-orthodox/altorientalisch)



Mit Mariä Geburt feiert die Kirche die Geburt der Gottesmutter. Ein Ereignis, das einem Wunder gleicht, denn Marias Eltern, Anna und Joachim, blieben bis ins hohe Alter kinderlos. An dem Ort, an dem Maria der Überlieferung zufolge geboren worden sein soll, bauten Christen im 5. Jahrhundert eine Kirche. Diese Kirche wurde an einem 8. September geweiht. Der Weihetag bestimmte das Datum für das Fest zu Mariä Geburt. Symbol für dieses Fest ist die Schwalbe. Mancherorts war es deshalb Brauch, zu Mariä Geburt eine Schwalbe zu fangen und in ihrem Magen nach einem Stein zu suchen, der ein Heilmittel gegen Krankheiten sein sollte. Im Julianischen Kalender der russisch-orthodoxen Kirche wird Mariä Geburt am 21. September gefeiert.

14. September: Kreuzerhöhung

(römisch-katholisch/griechisch-orthodox; russisch-orthodox)