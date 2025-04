Kurzbiografie: Gerhard Feige wurde 1951 in Halle geboren. In Erfurt studierte er ab 1971 Philosophie und Theologie, empfing 1978 in Magdeburg die Priesterweihe und wirkte für vier Jahre als Vikar in Salzwedel und Magdeburg.



Danach folgten weitere Studien in Erfurt und Rom. Ab 1989 war Gerhard Feige Dozent für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Ökumenische Theologie in Erfurt. Vom 1994 bis 1999 lehrte er dort als Professor für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Ostkirchenkunde.



Am 11. September 1999 empfing Gerhard Feige die Bischofsweihe und war zunächst Weihbischof in Magdeburg, ab 2004 auch Diözesen-Administrator.



Am 16. April 2005 wurde er als Bischof von Magdeburg eingeführt. In der Deutschen Bischofskonferenz ist Feige Vorsitzender der Ökumene-Kommission.



Außerdem gehört er verschiedenen Gremien des Dialogs mit der Orthodoxen Kirche auf nationaler wie internationaler Ebene sowie mit der evangelischen Kirche in Deutschland an. Von Papst Franziskus wurde Bischof Feige 2014 in den Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen berufen.



Quelle: Bistum Magdeburg