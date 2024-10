MDR Religion und Gesellschaft: In der Web-Serie "Spuk – Leben mit dem Unheimlichen" ordnen sie zusammen mit einem Kollegen als Experten die vermeintlichen paranormalen Phänomene der Protagonisten wissenschaftlich ein. Dadurch geraten sie ein klein wenig in die Rolle der "Spielverderberin". Ist es heute einfacher und vielleicht auch angenehmer an Übersinnliches zu glauben, ohne sich den Mühen wissenschaftlicher Hinterfragung zu unterziehen? Was sind ihrer Erfahrungen?

Lydia Benecke: Es gibt unterschiedliche Gründe für den Glauben an das Übersinnliche. Einige Menschen machen beispielsweise eine Erfahrung, die sie als übersinnlich bewerten, da sie keine andere Erklärung für ihr jeweiliges Erlebnis haben. Die Einordnung entsprechender Erlebnisse wird immer auch geprägt durch Annahmen, die ein Mensch von der Welt hat.

Ein anschauliches Beispiel hierfür ist das Phänomen der Schlafparalyse. Während wir schlafen, ist unsere Skelettmuskulatur gelähmt. Wäre es nicht so, würde unser Körper Bewegungen, die wir träumen auch ausführen und wir könnten uns beispielsweise verletzen. Dieser Mechanismus ist uns nicht bewusst, da er normalerweise verschwindet, sobald wir aufwachen.

Es kommt aber auch vor, dass diese Lähmung bestehen bleibt, während ein Menschen sich im Prozess des Aufwachens oder Einschlafend befindet. Dies kann dann als sehr unangenehm oder sogar stark beängstigend erlebt werden. In allen Zeiten und Kulturen gab und gibt es Menschen, die diese Erfahrung machen. Interessanterweise ist die Interpretation der Erfahrung von den in der Kultur bestehenden Vorstellungen geprägt.

So wird diese Phänomen in manchen Regionen als Angriff einer Hexe, in anderen als Heimsuchung durch ein dämonenhaftes Wesen und in wieder anderen als Besuch durch eine verstorbene Person interpretiert. Das identische Erlebnis wird also von unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedlich interpretiert.

Erfährt ein Mensch, dass die Schlafparalyse beim Einschlafen oder Aufwachen ein ganz natürlich vorkommendes Phänomen ist, kann dieses Wissen wiederum das Erlebnis beeinflussen. So berichtete mir eine Frau, dass sie häufiger entsprechende Erlebnisse hatte und diese als äußerst beängstigende, vermeintliche Angriffe durch ein übernatürliches Wesen deutete.