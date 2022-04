Neues Buch: "Die Frau jenseits der Schleier" Wie die Leipzigerin Karoline Roscher-Lagzouli zur Salafistin wurde

Hauptinhalt

Alles beginnt mit einem Brief an eine Moscheegemeinde: Karoline Roscher-Lagzouli studiert und ist vom Islam fasziniert, sie ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, will konvertieren. Ohne es zunächst zu wissen, gerät die atheistisch erzogene, junge Frau in eine salafistisch geprägte Gemeinde. Dort fühlt sie sich geborgen. Sie kleidet sich in lange, fließende Gewänder, "die uns Schwestern zu einer Einheit machen und jede Individualität verschwinden lassen." Was sie zum Salafismus führte – und wieder hinaus, darüber gibt die Leipzigerin jetzt in einem Buch Auskunft: "Die Frau jenseits der Schleier".