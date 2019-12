Die Wiedervereinigung 1990 machte eine Neuordnung der Bistumsgrenzen nötig: Durch die Mauer waren einige katholische Territorien im Osten von ihren Bistümern im Westen abgetrennt. Sie wurden zu DDR-Zeiten von "apostolischen Administratoren" geleitet. Was als kirchenrechtliches Provisorium gedacht war, erwies sich als Wegweisung: In den Zeiten der Trennung war in Erfurt, Magdeburg und Görlitz ein eigenes Selbstbewusstsein gewachsen und eine einfach Rückkehr zu den alten Bistumsgrenzen schien nicht mehr angemessen. So wurden nach Verhandlungen zwischen den Regierungen der neuen Bundesländer und Rom 1994 das Bistum Magdeburg, das Bistum Erfurt und das Bistum Görlitz gegründet.

2019 wurde nun Jubiläum gefeiert und Rückschau gehalten. Dabei wurde auch klar, dass sich nicht alle Hoffnungen, die mit den Neugründungen verbunden waren, erfüllt haben: Die Mitgliedszahlen gingen trotzdem zurück.

Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin von Hamburg, Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der EKD, Leoluca Orlando, Bürgermeister von Palermo, und Katharina Stamm, Schatzmeisterin, skypen während einer PK zum Bündnis "United4Rescue - Gemeinsam Retten!" mit Carla Saradeth, Crew-Mitglied auf dem Schiff Alan Kurdi. Bildrechte: dpa Die Idee wurde auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund geboren und auf der EKD-Synode in Dresden Anfang November nach kontroversen Diskussionen konkretisiert: Die EKD will ein zusätzliches Schiff zur Rettung von Ertrinkenden ins Mittelmeer senden und gründete mit anderen engagierten Gruppen und Institutionen einen Verein. Der soll um Spenden werben und schnellstmöglich ein Schiff für diese Aufgabe ausrüsten. Die EKD will das Schiff nicht selbst betreiben, sondern hat sich mit einer zivilen Seenotrettungsorganisation (Sea Watch) zusammengetan.



Es habe, so der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, zwar einige böse Briefe und Kirchenaustritte gegeben, aber ebenso viel Zuspruch und Wiedereintritte. Auslaufen soll das EKD-Schiff möglichst bald, idealerweise schon im Frühjahr.

Notre Dame in Flammen Bildrechte: dpa Christen in ganz Europa waren entsetzt, als am 15. April ein Feuer Notre Dame in Paris ausbrach und schwer zerstörte. Die Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz bekundeten ihre Solidarität am Tag darauf mit einem zehnminütigem Glockengeläut von Naumburger und Merseburger Dom. Zudem riefen sie zu Spenden auf und boten auch praktische Unterstützung an. Im Hinblick auf den Naumburger und Merseburger Dom teilte das Gremium mit, dass es spezielle Sicherheitskonzepte für den Fall eines Feuers gebe.

Lange hatte man unterschätzt, welche Rolle sexueller Missbrauch auch in der evangelischen Kirche spielte. Schließlich kennen die Protestanten weder einen Zölibat noch strenge hierarchische Strukturen. Aber auch hier gibt es Abhängigkeitsverhältnisse und Wegschauen.

Kirsten Fehrs (l), Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche, und Kerstin Claus, Mitglied im Betroffenenrat Bildrechte: dpa Vor der Synode in Dresden redete nun erstmals eine Betroffene direkt zu den Synodalen. Kerstin Claus, Journalistin von Beruf und Mitglied im Betroffenenrat, erzählte, was ihr als Konfirmandin angetan wurde, und wie wenig Folgen es für den Täter gehabt habe. Ihre mutige Rede zeigte Wirkung: Die EKD richtet einen Betroffenenbeirat ein und alle Landeskirchen sollen künftig Missbrauchsopfer in gleicher Weise helfen und materiell unterstützen. Allerdings lehnte die EKD Entschädigungszahlungen, wie die katholische Kirche sie diskutiert, ab. Noch, denn die Diskussion darüber wird weitergehen.