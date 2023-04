Jennys Vater hofft, dass seine Tochter in Deutschland bleibt, um sich von diesem Schicksalsschlag zu erholen. Doch Jenny kehrt schnell nach Sibiu zurück: Eine Fahrt ans Meer für ihre Roma-Kinder soll nicht ausfallen. Diese Reise verändert alles. Die Kinder begreifen, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Sie beginnen, ihre Siedlung zu säubern und in Ordnung zu bringen. Alle Kinder gehen inzwischen zur Schule. Ein Junge hat es sogar auf ein Elitegymnasium für Kunst in Sibiu geschafft. Auch die Behörden arbeiten zunehmend mit Jenny zusammen. Für besondere Härtefälle eröffnet Jenny ein Kinderhaus. Hier wohnen Kleinkinder, deren Leben zu Hause in akuter Gefahr wäre…