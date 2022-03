Dabei sein bei der Voraufführung am 8. März DOK-Preview in Meißen: Jenny Rasche hilft Roma-Kindern in Rumänien

2007 entdeckt Jenny Rasche während einer Rumänienreise eine Roma-Siedlung. Vor allem die Kinder leiden unter der Armut, sind unterernährt, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Bildung. Sie ist schockiert - und hilft seit nun mehr als zehn Jahren. Wie alles begann und was die heute 38-jährige Frau aus Stapelburg inm Harz in Bewegung brachte, zeigt ab 7. April eine fünfteilige Web-Serie in der ARD-Mediathek. Voraufgeführt wird die Dokumentation von Antje Schneider am 8. März in Meißen.