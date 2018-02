Der jüdische Tanz- und Gesangswettbewerb Jewrovision wird in diesem Jahr erstmals in Dresden ausgerichtet. Zu der Show-Veranstaltung für jüdische Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren werden am Sonnabend rund 1.200 Teilnehmer auf dem Messegelände erwartet.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrat der Juden, der den Wettbewerb veranstaltet. Bildrechte: IMAGO

Der Präsident des Zentralrat der Juden in Deutschland Josef Schuster sagte dazu, in den letzten Wochen habe das Thema Antisemitismus die Schlagzeilen beherrscht: "Wir wollen dem etwas entgegensetzen und unser modernes, junges, jüdisches Leben zeigen."



Der Wettstreit orientiert sich am Eurovision Song Contest der Europäischen Rundfunkunion. Bei der Jewrovision interpretieren die Jugendlichen Popsongs mit eigenen Texten und liefern sich einen Wettstreit um den besten Auftritt, der von einer Jury gekürt wird. Das Motto für 2018 lautet "The Circle of Life".