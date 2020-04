Am 23. März 1929 in Zittau geboren, studierte Johannes Hempel von 1949 bis 1952 evangelische Theologie in Heidelberg und Westberlin. 1952 kehrte er in die DDR zurück und schloss sein Erstes Theologisches Examen in Leipzig ab. 1955 wurde er als Hilfsgeistlicher in Gersdorf (Kirchenbezirk Glauchau) ordiniert. 1956 absolvierte er sein Zweites Theologisches Examen in Dresden und war bis 1958 als Pfarrer in Gersdorf tätig.



Von 1958 bis 1966 war Hempel Pfarrer in Leipzig an der Thomas-Matthäi-Kirchgemeinde. Gleichfalls wurde er als Studieninspektor am Leipziger Predigerkolleg St. Pauli abgeordnet. 1963 erlangte er seine Promotion.



Weitere Stationen waren: Studentenpfarrer an der Universität Leipzig (1963 – 1966), Pfarrer der Studentengemeinde Leipzig (1966-1967); hauptamtlicher Studiendirektor am Leipziger Predigerkolleg St. Pauli (1967-1971).



Hempel wirkte als stellvertretender Vorsitzender der Konferenz der Kirchenleitungen in der DDR (1973 – 1977) und Mitglied des Zentral- und Exekutivausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen. Von 1983 bis 1991 war er einer der sieben Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen; von 1982 bis 1986 Vorsitzender der Konferenz der Kirchenleitungen in der DDR, sowie Stellvertretender Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (1991 – 1997).



Johannes Hempel warTräger mehrerer theologischer Ehrenpromotionen: der Karl-Marx-Universität Leipzig, der University of Kent at Canterbury (Großbritannien) sowie des Muhlhouse College/Allentown (USA).