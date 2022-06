Er war Staatsmann und Jurist, wurde vom Kaiser geadelt und verstand sich als Förderer der hebräischen Sprache. Doktor Johannes Reuchlin - ein Großonkel des Luther-Weggefährten Philipp Melanchthon - geriet mitten in einen Streit um die Forderung nach Verbrennung aller jüdischen Schriften. Reuchlin, der zu den wenigen im Lande gehörte, die Hebräisch konnten, wandte sich entschieden gegen diese Forderung.

Verbrennt nicht, was ihr nicht kennt! Die Bücher der Juden enthalten die Lehre ihres Glaubens. Damit beleidigen sie keinen anderen Menschen. In ihrem Glauben sind sie, genau wie die Christen, allein Gott verantwortlich.

Zu den jüdischen Schriften gehören auch die Schriften, die Christen als das Alte Testament bezeichnen. Die konnte man schlecht konfiszieren oder beseitigen. So sind Christen zutiefst mit dem Judentum verbunden, erklärt Volker Leppin, Theologe an der US-amerikanischen Yale-University.

Reuchlin verteidigte in seinem Buch "Augenspiegel“ die jüdischen Schriften. Mehr als zehn Jahre stritt er mit dem zum Christentum konvertierten Juden Joseph Pfefferkorn, mit Kölner Dominikanern, mit dem Kaiser und dem Papst gegen das Verbot und die Verbrennung der jüdischen Bücher. Mit Erfolg - die Schriften wurden nicht verbrannt.

Zugleich verurteilte Papst Leo X. Reuchlins "Augenspiegel" als 'skandalös'; ein Buch, das – so der Papst – "die frommen Ohren der Christen verletzten und die unfrommen Juden begünstigen" würde. Dabei war Reuchlin nicht unbedingt ein Freund der Juden. Auch er sah - und da war Reuchlin ganz Kind seiner Zeit – die Schuld an der Kreuzigung Jesu bei den Juden. Ihm ging es um etwas Anderes.

"Für ihn ist das Christentum die Wahrheit. Er rückt kein Stück von dem Wahrheitsanspruch des Christentums ab. Gerade das ist das Großartige: Ich kann eine bestimmte Überzeugung haben, aber ich muss bitte damit leben, dass andere eine andere Überzeugung haben. Nur so funktioniert tatsächlich das Miteinander", so Volker Leppin.

Johannes Reuchlin war knapp 30 Jahre älter als Martin Luther. Der Humanist lieferte Luther mit seinen Grundlagen des Hebräischen das Handwerkzeug für dessen spätere Bibelübersetzung, denn Luther konnte nicht so gut hebräisch. Überschwänglich schrieb er:

Reuchlin kannte Luthers reformatorische Thesen, blieb aber beim alten Glauben, so der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann.

Reuchlin ist auch 500 Jahre nach seinem Tod noch immer aktuell. Die Religionswissenschaftlerin Melike Helimergin bietet in Reuchlins Geburtsstadt Pforzheim Stadtführungen – auch in türkischer Sprache - auf den Spuren des Humanisten an.