Mit dem Ruhm der Buchstadt ist das einstige Grafischen Viertel in Leipzig verbunden:



Auf dem etwa ein Quadratkilometer großem Areal östlich des Stadtzentrums siedelten sich im 19. Jahrhundert Verlage, Kommissionsbuchhandlungen, Druckereien und Ausbildungsstätten an. Weltbekannte Verlage wie Breitkopf & Härtel, Philipp Reclam jun. oder F. A. Brockhaus hatten hier ihren Sitz.



Der bereits 1825 in Leipzig gegründete Börsenverein der Deutschen Buchhändler wurde 1888 zur nationalen Dachorganisation auf und etablierte einen festen Ladenpreis für Bücher – die bis heute gültige Buchpreisbindung.



Ende des 19. Jahrhunderts erschien nahezu jedes fünfte in Deutschland verlegte Buch in Leipzig. Die Musikverlage produzierten vor dem Ersten Weltkrieg etwa 90 Prozent des weltweiten Notenbedarfs. Grundlage des Erfolgs waren die spezialisierten Firmen mit hervorragend ausgebildeten Handwerkern und Facharbeitern, die für die technische Qualität der "Leipziger Ware" sorgen.



Nur einen Tag nach der Bücherverbrennung in vielen deutschen Städten, veröffentlichte der Börsenvereins-Vorstand am 11. Mai 1933 eine Liste von Schriftstellern, die "für das deutsche Ansehen als schädigend zu erachten" seien. Darunter Autoren wie Lion Feuchtwanger, Egon Erwin Kisch, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Kurt Tucholsky oder Arnold Zweig.



Ohne Widerstand ließ sich der Börsenverein gleichschalten und schloss seine jüdischen Mitglieder aus. Wirtschaftliche Zuständigkeiten durfte er weiter wahrnehmen, die berufsständischen Aufgaben übergab er an die 1933 gegründete Reichsschrifttumskammer.





Quelle: "Uns eint die Liebe zum Buch", Hentrich & Hentrich / MDR