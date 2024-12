Das Lichtwunder nach dem Makkabäeraufstand

Mit ständig neuen Geboten und Gesetzen machten die Besatzer jüdischen Gläubigen das Leben schwer. Am Ende verboten sie ihnen auch die Ausübung der Religion. Dagegen setzen sich Jüdinnen und Juden zur Wehr. Angeführt von Judas Makkabäus und seinen Brüdern besiegten sie – obwohl zahlenmäßig unterlegen – die Seleukiden im sogenannten Makkabäeraufstand im 2. Jahrhundert vor Christus und eroberten auch ihren Tempel in Jerusalem wieder zurück.

Bildrechte: picture alliance / akg-images

Als sie ihn wieder in Besitz nehmen und dazu vorher reinigen wollten, fanden sie nur einen kleinen Rest geweihten Öls, um sich Licht zu machen. Doch es brannte wundersamerweise nicht nur einen, sondern acht Tage lang, wie eine Legende des Talmud erzählt. Genau so lange, bis neues, koscheres Öl hergestellt war. Gefeiert wurde die Einweihung des Tempels (Chanukkat habajit) 164 v. Chr., nach jüdischem Kalender am 25. Kislew.

Warum acht Tage lang gefeiert wird

In Erinnerung an dieses Wunder wird in jüdischen Häusern und Synagogen während des Lichterfestes jeden Abend eine neue Kerze am achtarmigen Chanukka-Leuchter entzündet. Dazu wird die neunte Kerze verwendet, die "Schamasch" (Diener) heißt. Bildrechte: IMAGO / APAimages

Zum Ritual des Anzündens gehören auch Segenssprüche und Gebete: "Gelobt seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der vollbracht hat Wundertaten an unseren Vätern in jenen Tagen zu dieser Zeit." Die Kerzen werden von rechts nach links angezündet, die neue immer zu erst.

Wir beginnen mit einem kleinen, einzelnen Licht, das mit der Zeit wächst und sich ausbreitet. Das zunehmende Licht erinnert an die Bedeutung von Standhaftigkeit, Glaube und Hoffnung, selbst in Zeiten der Dunkelheit. Michal Natovich Lehrerin für Jüdische Religion in Leipzig und Dresden

Fest für Familien und Gemeinden

Von Sonnenuntergang bis Mitternacht, solange die Lichter brennen, wird der Tradition nach im Haus nicht gearbeitet, sondern gesungen und gespielt. Beliebt ist das Trendl- oder Dreidelspiel mit einem vierseitigen Kreisel, der vier hebräische Schriftzeichen trägt. Sie ergeben den Spruch: "Ein großes Wunder geschah hier." Überdies werden die Kinder jeden Abend beschenkt, und es gibt besondere Speisen wie Latkes, eine Art Reibekuchen, und Sufganiot, in Öl gebackenes Spritzgebäck. Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Am Ende der Chanukka-Zeit leuchten alle acht Lichter. Damit sich die Gläubigen an das Lichtwunder und an Gottes Anwesenheit erinnern, stellen viele Juden ihre Chanukkia in ihre Fensterbänke und Hauseingänge. Damit bezeugen sie ihren Glauben, ihr Vertrauen in Gott und häufig auch ihren Stolz, Juden zu sein. Ebenso wird in den Gemeinden gefeiert. Dabei werden Lobpsalmen gesprochen und in den Synagogen besondere Abschnitte aus der Tora gelesen.

Öffentliches Entzünden der Chanukka-Leuchter: Lichterfest in Chemnitz