In Sachsen gibt es ab dem kommenden Schuljahr das Fach Jüdische Religion. Wie das Kultusministerium am Mittwoch in Dresden ankündigte, wird es zunächst an drei öffentlichen Grundschulen in Chemnitz, Dresden und Leipzig eingeführt, um dort Jüdische Religion gleichrangig mit Ethik sowie Evangelischer und Katholischer Religion anzubieten. Anmeldungen sei ab sofort an der Lessingschule in Leipzig, der Grundschule Am Rosengarten in Dresden sowie der Annenschule in Chemnitz möglich. In den kommenden Jahren soll das Fach auch an den Oberschulen und Gymnasien bis zum Abitur unterrichtet werden und allen Schülern offen stehen.