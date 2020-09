Pilotprojekt in Sachen Macht jüdischer Religionsunterricht Schule?

Seit einem Jahr können Kinder in Sachsen am Schulfach jüdische Religionslehre teilnehmen. An jeweils einer Schule in Chemnitz, Dresden und Leipzig startete das Pilotprojekt. In diesem Schuljahr wird das Angebot auf die fünften und sechsten Klassen erweitert. 2024 soll dann das erste Schuljahr sein, in dem Schülerinnen und Schüler ihr Abitur in jüdischer Religion machen können. Auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt soll jüdische Religion zu einem ordentlichen Schulfach werden.