Jüdisch sein – Eine Frage des Glaubens? Akiva Weingarten: Vom Aussteiger zum Rabbiner in Dresden

Eine Yeshiva ist eine Schule zum Studieren religiöser Schriften wie Tora, Talmud und Halacha. Ursprünglich lernten in Yeshivas ausschließlich Männer, erst liberale Strömungen des Judentums ließen auch Frauen zu.



Die Besht Yeshiva in Dresden wurde im Frühjahr 2020 gegründet und soll einerseits ein Anlaufpunkt für ultra-orthodoxe Aussteigerinnen und Aussteiger sein, andererseits aber auch Nicht-Juden aus Dresden die Möglichkeit geben, Hebräisch zu lernen und sich über die jüdische Religion und Kultur zu informieren. Die Besht Yeshiva ist die weltweit erste, dezidiert liberal-chassidische Yeshiva.



Sie ist benannt nach dem Begründer der osteuropäischen chassidischen Bewegung Baal Shem Tov, einer ultra-orthodoxen Strömung im Judentum mit Ursprung in Polen und Litauen. Was Akiva Weingarten zufolge kein Widerspruch ist, da die Besht Yeshiva chassidische Traditionen - spezielle Gewänder des Rabbiners oder eine hohe Bedeutung von Gesang und Musik - mit einer liberalen Auslegung der religiösen Texte verbinden soll. Aktuell die größte Gruppe im Chassidismus sind die Satmarer, welche vor allem in New York leben. Akiva Weingarten wuchs in dieser Gruppe auf.