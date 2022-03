Die Großeltern sind ungarische Juden. Die Großmutter überlebte Auschwitz, der Großvater das KZ Bergen-Belsen. In seinem Buch schreibt Weingarten über das Schweigen seiner Großeltern. Über den Versuch, mit all den Regeln das Trauma der Massenmorde zu bannen. Wenn gesprochen wurde in seiner Familie, dann Jiddisch.

Die Risse in Akiva Weingartens ultraorthodoxer Welt werden immer tiefer und breiter. Irgendwann kann er nicht mehr glauben, will so nicht mehr leben und steigt aus. Zuflucht sucht er ausgerechnet in Berlin, im Land der Shoah. Und ausgerechnet hier findet er im Gespräch mit Christen und Juden Gott wieder. In der alten biblischen Geschichte, in der Gott in einem brennenden Dornbusch Mose seinen Namen verrät.