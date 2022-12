30 laufende Meter Akten stehen allein im Archiv des Landesverbands und der jüdischen Gemeinde zu Dresden – dazu kommen all die Zeugnisse jüdischen Lebens, die Engagierte in Sachsen in den letzten Jahrzehnten gesammelt haben. Sie alle sollten in einem Dokumentationszentrum zugänglich gemacht werden, meint die Historikerin Gunda Ulbricht vom Dresdner Verein HATiKVA.