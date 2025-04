Die 33. Jüdisch-Israelischen Kulturtage gehen ins Finale. Noch bis 10. April gibt es die Gelegenheit, jüdische und israelische Kulturen, Religion und Geschichte kennenzulernen; in Konzerten, Lesungen, Filmen, Ausstellungen und Gesprächen. Laut Festivalleiter Johannes Gräßer soll auch die Lage in Israel Thema sein. Deshalb habe er jüdische Journalisten sowie Nahost-Korrespondenten eingeladen.

Bildrechte: IMAGO/Karina Hessland

Stadtrundgänge führen zu historischen Orten jüdischen Lebens und zu Tatorten der Judenverfolgung im Freistaat. Aber auch kulinarische Angebote sind Teil des Programms.

Jüdisches Leben und Geschichte: Konzerte, Lesungen, Rundgänge von Erfurt bis Berkach

Am Dienstagabend wird in die Synagoge von Mühlhausen geladen, zu "Liedern und Geschichten zu Purim und Pessach". Das Purimfest geht zurück auf die biblische Geschichte zur Errettung der Jüdinnen und Juden der persischen Diaspora, Pessach erinnert an den Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Davon erzählen unterhaltsam und musikalisch Milán Andics, Kantor der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Flötistin Leonie Ducke (Klezmerorchester Erfurt) und Lutz Balzer (Gitarre und Gesang).

Bildrechte: MDR/Johanna Ratz

In Greiz, Erfurt und Rudolstadt berichtet Autorin Sara Klatt von einer Reise auf den Spuren ihres Großvaters "durch das heutige und das vergangene Israel". In Erfurt gibt es einen inklusiven Rundgang, der über das Schicksal der jüdischen Familien Cars und Cohn in der NS-Zeit informiert. Auch in Gera, Aschenhausen oder Berkach werden die Orte jüdischen Lebens in Erinnerung gerufen.

Diskussion: Israel, Judentum und Antisemitismus in Deutschland

In Meiningen analysiert Michael Panse von der Landeszentrale für politische Bildung, wie das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 den globalen Antisemitismus befeuert hat. In Erfurt gibt es eine Diskussionsrunde, wie Medien das Bild von Israel prägen und auf Regierungshandeln verkürzen und damit auch das Leben jüdischer Menschen in Deutschland beeinflussen. Zu Gast ist Philipp Peyman Engel, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, der aus seinem Buch "Deutsche Lebenslügen" liest.

Bildrechte: Timo Lentner