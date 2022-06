Aus dem Weg durch die Stadt auf der Suche nach Tobi wird ein rasanter Roadtrip, verbunden mit einer Vielzahl von Begegnungen mit Menschen, die alle eine Haltung zu Juden, zum Judentum haben. Vom naiven Philosemitismus, über Ignoranz bis hin zu Antisemitismus – Dima erlebt die Facetten all dessen, was in Deutschland gedacht und laut oder leise gesagt wird. Am Ende trifft er an unerwarteter Stelle wieder auf Tobi, beim "Stolperstein-Putzen" in einer Sozialstunde, erneut geraten sie aneinander, reden über die Juden. Könnte diesmal alles gut werden?

Für Dimas Opa (Moisej Bazijan, li.) steht fest: Sein Enkel muss eine Jüdin heiraten. Er wird nicht müde das seinem Enkel beizubringen. Auf Dimas Bar-Mizwa nutzt er wieder einmal die Gelegenheit. Bildrechte: SWR/Filmakademie Baden-Württemberg

Nachdem "Masel Tov Cocktail" Mitte September den mit 4.000 Euro und vom MDR gestifteten Publikumspreis beim Filmfest Dresden bekam sowie beim Max-Ophüls-Festival und dem Jüdischen Filmfestival Berlin und Brandenburg abräumte, konnten sich die Regisseure Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch sowie Drehbuch-Ko-Autorin Merle Teresa Kirchhoff jetzt auch über den mit 15.000 Euro dotierten CIVIS TOP AWARD und den Young C freuen.



Khaet sagte bei der Verleihung am vergangenen Freitag, dass im Team beschlossen wurde, das Preisgeld zu stiften: "Filme über Juden gewinnen Preise in Deutschland. Das ist toll. (...) Wir würden das Preisgeld aber gern weiterleiten an zwei Organisationen, wo Menschen arbeiten, die nicht so sehr im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen, an das democ - das Zentrum Demokratischer Widerspruch e.V. und an den Opferfonds CURA der Amadeu-Antonio-Stiftung für Betroffene von rechter Gewalt.