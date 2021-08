Die Blickachse geht zum Toraschrein, in dem die Torarollen aufbewahrt werden. Und der Toraschrein ist immer an der Ostwand einer Synagoge. Und davor, in der Mitte des Raums, befindet sich die Bima, das Lesepult. Und wir blicken jetzt quasi von West nach Ost in die Synagoge.

Jutta Dieck, Moses Mendelsohn Stiftung Halberstadt