Jüdisches Leben in Mitteldeutschland

Moses Simson, ehemaliger Landjude aus Schwarza, begründet 1848 die späteren Simson-Werke in Suhl.



Joseph Bondi gründet 1853 das gleichnamige Bankhaus in Dresden.



Der zum Protestantismus konvertierte Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy wirkte bis zu seinem Tod 1847 in Leipzig.



Rabbiner Ephraim Carlebach gründete 1912 die private Höhere Israelitische Schule in Leipzig.



Der Philosoph Walter Benjamin lernte als Schüler nach der Jahrhundertwende am Landerziehungsheim von Herman Lietz in Haubinda bei Hildburghausen.



Die Gebrüder Salman und Simon Schocken schufen von Zwickau aus eine ganze Kaufhauskette in Deutschland.



Gerhard Neumann, der 1917 in Frankfurt/Oder geborene spätere Strahltriebwerkkonstrukteur und Vize-Präsident von General Electric, studierte bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten am Technikum Mittweida . Er war einer von über 100 jüdischen Studenten an der 1864 gegründeten privaten Hochschule.



Unternehmer wie Georg Arnhold machten sich bis zur Nazi-Zeit als Mäzene für das öffentliche Leben verdient. Nach ihm ist bis heute ein Frei- und Hallenbad am Dresdner Hygiene-Museum benannt.