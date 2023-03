In der Wüste Sinai soll jeder Mann, älter als zwanzig Jahre, einen halben Schekel Silber zahlen. Dieser halbe Silberschekel dient einerseits der Volkszählung und andererseits dazu, die Herstellung und den Unterhalt des Mischkans, also des Stiftszeltes zu finanzieren. Die Aufsicht über die Herstellung der heiligen Geräte des Mischkans haben Bezalél ben Urí ben Chur und Ohaliaw ben Achissamách. Nach ihrer Fertigstellung und Salbung mit geweihtem Öl werden die Gerätschaften für das Stiftszelt ihrer Bestimmung übergeben.

Mosches Fürbitte

Mosche besteigt den Berg Sinai, hält sich auf ihm vierzig Tage und Nächte auf und erhält vom Ewigen die steinernen Luchot HaBrit, so heißen auf Hebräisch die beiden Bundestafeln, mit den Gesetzen. Zeitgleich gerät das Volk am Fuße des Berges Sinai wegen des Ausbleibens Mosches in eine Verzweiflung ob des scheinbar Verschwundenen und fordert von Aaron neue Götter. Dieser lässt Goldschmuck sammeln, einschmelzen und gießt dann daraus ein goldenes Jungstier-Bildnis. Auf Hebräisch heißt es Egel Sahaw, auf Deutsch ist es als Goldenes Kalb bekannt.

Gott will das Volk augenblicklich vernichten, aber Mosche kann dies durch seine Fürbitte abwenden. Mosche sieht auf seinem Rückweg die Tänze des Volkes um die Götzenstatue und zerschmettert die vom Gipfel des Sinai heruntergebrachten Bundestafeln Gottes. Das Goldene Kalb zermalmt er zu Staub, streut diesen Staub in Wasser und lässt das Volk davon trinken. Der gottestreue Stamm Lewi vollzieht die nachfolgende Strafaktion, bei der 3.000 Rädelsführer durch ihre Hand sterben.

Mosche möchte Gottes Herrlichkeit sehen, und dieser offenbart sich ihm als ein Gott der Barmherzigkeit. Mosche bemüht sich verzweifelt um eine Aussöhnung Gottes mit seinem Volk und kann dem Ewigen Zugeständnisse abringen. Nach weiteren vierzig Tagen und Nächten auf dem Gipfel des Sinai steigt Mosche mit einem zweiten Paar der Bundestafeln zum Volk hinab und übergibt sie ihm.

Schwerste und größte Sünde: Tanz ums Goldene Kalb

Der Wochenabschnitt enthält außerdem Gesetze zum Pessach-Fest, zum Auslösen der männlichen Erstgeburt und zum Erntedankfest Schawuot. Er enthält die Verbote, mit anderen Völkern einen Bund zu schließen, und das Böcklein in der Milch der Mutter zuzubereiten.



Die Episode des Goldenen Kalbes war die schwerste und größte Sünde unseres Volkes. Mosche nimmt danach rigoros und unerbittlich den Kampf um Gottes Einheit auf. Der Stamm Lewi hatte an der Anbetung des Goldenen Kalbes nicht teilgenommen. Durch diesen, seinen eigenen, gottestreuen Stamm lässt Mosche die Hauptschuldigen mit dem Schwert richten, 3.000 Schuldige sollen es gewesen sein. Der bisher für die Erstgeborenen vorgesehene Dienst im Heiligtum geht nun an den sich in Reinheit erhaltenen Stamm Lewi über. Das Konzept der einstmals alle Stämme in den Opferdienst einbeziehenden Volksvertretung im Heiligtum, weicht dem undurchlässigen Ständesystem aus Kohanim, Lewi‘im und Jissra‘el.

Den Angehörigen der an der Anbetung Goldenen Kalbes beteiligten Stämme gibt Mosche das zerstörte und in Lösung gebrachte Götzenbild zu trinken. Damit lässt er sie gleichsam ihren eigenen Fehler verzehren. Das Volk versucht nicht, seinen Götzen zu retten, akzeptiert die Strafe und hat damit die ersten Schritte in Richtung Umkehr gemacht.

Jetzt zeigt sich die andere Seite des wahren Volksführers. Wir lesen von einer grenzenlosen Liebe Mosches zu seinem Volk. Er beweist eine jeder Prüfung standhaltende Solidarität gegenüber seinen Volksgenossen. Er argumentiert und nennt den Ewigen einen schlechten Erzieher und macht ihn durchaus mitverantwortlich für die Verheerung, entstanden aus ‚Di-Sahaw – Genug des Goldes‘.

"Verantwortung muss an der Realität wachsen"

Im Talmud in Berachot 32a lesen wir: "Was bedeutet Di-Sahaw? Dies erklärten sie in der Schule Rabbi Jannajs: Folgendes sprach Mosche vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, das viele Silber und Gold, das du Jisrael (beim Auszug aus Ägypten) in Überfluss gegeben, bis sie 'genug' sagten, hat es veranlasst, dass sie das Kalb machten… Rabbi Chija ben Abba sagte im Namen Rabbi Jochanans: Einst hatte jemand einen Sohn, den er gebadet, gesalbt, gespeist und getränkt hat (also wohlbehütet aufgezogen hat); dann hängte er ihm einen Beutel Geld um den Hals und setzte ihn an die Tür eines Hurenhauses. Was anderes sollte dieser Sohn tun als sündigen?"

Die Episode enthält sicher auch einen erzieherischen Wink an alle Eltern, dass das wohlbehütete Aufwachsen des Kindes noch keinen verantwortungsvollen Menschen hervorbringt. Denn das Bewusstsein für diese Verantwortung muss an der Realität wachsen und sich messen lassen. Das gelingt nicht allen Regierungs- und Kommunalpolitikern und auch für unsere jüdischen Funktionäre gilt oft: Weniger finanzielle Mittel bedeuten meist weniger Blödsinn.



Das Gold an und für sich ist nicht schlecht und nicht gut, aber der Mensch kann gediegene und unlautere Sachen mit dem Edelmetall bewirken – Goldenes Kalb vs. Heiligtum.

In diesem Sinne Schabbat Schalom!

Zur Person: Elija Schwarz Elija Schwarz (*1969) arbeitet (ab November) als Kantor für die Jüdische Gemeinde zu Dresden. Außerdem ist er als Kantor und Religionslehrer für den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen tätig und betreut auch das Jüdische Seniorenheim Hannover.

Zuvor war er fünf Jahre lang Kantor der Etz-Chaim-Synagoge in Hannover.

Wenn er nicht dienstlich unterwegs ist, lebt Elija Schwarz in Bitterfeld.