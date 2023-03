Stellt sich die Frage: müssen wir das noch überhaupt lesen?! Es gibt zurzeit keinen Tempel in Jerusalem, und das Thema "Opfer und Opferung" scheint für uns nicht aktuell zu sein. Und auch wenn wir hoffen, dass der Tempel irgendwann wieder aufgebaut wird, sind alle diese Details über die Opfer vor allem für die Priester (Kohanim) relevant. Warum also, sollen wir Jahr für Jahr unser Zeit dafür aufwenden, um etwas zu lesen, was weder spannend, noch aktuell ist?

Unsere Weisen erklären, dass ein Dankopfer in genau vier Fällen gebracht werden sollte: wenn der Mensch die Wüste überquert hat, eine Meeresreise überstanden hat, aus dem Gefängnis entlassen wurde oder wenn er eine tödliche Krankheit überlebt hat. Die Kommentatoren bemerken, dass bei diesem Opfer ungewöhnlich viel Essen dargebracht werden sollte: insgesamt 40 Brote (aus vier verschiedenen Brotarten) und ein Kleinvieh. Vier Brote und ein Teil des geopferten Tieres sollte an die Priester abgegeben werden, der Rest blieb dem Besitzer und seiner Familie zum Essen. Das Problem bestand aber darin, dass all die Brote und das Opferfleisch noch am selben Tag bzw. in der Nacht gegessen werden sollte. Jedoch ist es naheliegend, dass selbst eine große Familie kaum 36 Brote und ein Schaf bzw. Lamm in so kurzer Zeit verspeisen würde. Deshalb war der Opfernde gezwungen, andere Menschen einzuladen, um das heilige Essen nicht vernichten zu müssen.