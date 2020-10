Renate Aris war zehn Jahre alt, als der Krieg endete. Sie hatte mit ihren Eltern und ihrem Bruder in Dresden überlebt, versteckt bei Privatpersonen.

Wir lebten. Das war das Allerwichtigste. Denn die große jüdische Familie Aris gab es nicht mehr. Renate Aris Über ihre jüdische Familie

Froh, überlebt zu haben Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nun begann die Familie ein neues Leben in Deutschland, im Land der Täter.



Aber das war für sie gar nicht so die Frage, wie Renate Aris sich erinnert.



Nach Jahren der Angst ein normales Leben zu führen, endlich in die Schule gehen zu können – das allein zählte für das junge Mädchen.

Herbert Lappe war drei Jahre alt, als seine Eltern mit ihm aus dem Londoner Exil nach Dresden zurückkehrten. Sie waren Kommunisten und Juden, hofften in "dem besseren Teil Deutschlands" auf ein Leben ohne Antisemitismus.

Eigentlich glaubten sie, dass der Sozialismus alle Probleme dieser Welt lösen würde. Und, dass, wenn Menschen ähnlich gute Lebensbedingungen haben, auch der Antisemitismus verschwinden würde, das war mal ihre Grundvorstellung. Herbert Lappe Über seine jüdischen Eltern, die aus dem Londoner Exil nach Dresden gingen

Die Gemeinde als Schutzraum

Herbert Lappe sieht das Jüdische als ein Element in seinem Leben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sofort suchten sie wieder Kontakt zur Gemeinde, allerdings weniger aus religiösen Gründen, wie Herbert Lappe erklärt: "Das war für sie wichtig als ein Bekenntnis zum Judentum, weil das ihr eigenes Leben und das der Vorfahren so sehr dominierte. Das hatte mit der Religion überhaupt nichts zu tun, sondern das war wie Tradition. Zugleich war es ein Schutzraum, denn sie wussten, dass die Mitglieder der jüdischen Gemeinde mit Sicherheit keine Nazis gewesen sind."



In acht Städten in der sowjetischen Besatzungszone gründeten sich neue Gemeinden. In Dresden, wo die Familien Aris und Lappe lebten, mit knapp 200 Überlebenden. Doch die Synagoge gab es nicht mehr – sie war in der Pogromnacht und den Tagen danach zerstört worden.

So erlebte Renate Aris 1948 ihre Bar Mizwa in dem Gemeindehaus in Dresden-Neustadt, dort war sie die erste nach dem Krieg:

Als ich die zehn Gebote auf Hebräisch vortrug, war plötzlich ein ganz lautes Schluchzen zu hören. Normalerweise ist eine Bar Mizwa ein Tag Freude für die Familie und Gemeinde. Man wird damit in die Erwachsenengemeinschaft aufgenommen. Dann fragte ich eine alte Dame, die lange im KZ war, warum? 'Ja, sagte sie: Wir haben jahrelang täglich dem Tod ins Auge geschaut. Dass wir noch einmal so ein wichtiges Fest erleben, hätten wir uns nicht träumen lassen." Renate Aris

Wiedergutmachung und Angst vor neuem Antisemitismus

Gemeindehaus in Dresden-Neustadt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die DDR verurteilte Antisemitismus und finanzierte in Erfurt und Dresden Anfang der 1950er-Jahre den Bau oder Umbau der Synagogen – als "Akt der Wiedergutmachung". Aber einfach war es damals nicht für die Juden im Osten. 1952 und 1953 wurden unter Stalin jüdische Intellektuelle verfolgt – das verbreitete auch in der DDR Schrecken in den jüdischen Gemeinden. Religiös gebunden zu sein, galt als Relikt aus vor-sozialistischen Zeiten. Den neu gegründeten Staat Israel hatte Stalin als imperialistischen Feind definiert. Jüdischen Gemeinden standen so in Verdacht, potenzielle Agentenzentren für den Westen zu sein. Gerade aktive jüdische Gemeindemitglieder verließen den vermeintlich "besseren Teil Deutschlands" wieder gen Westen.

Der Dresdner Vorstand ist geschlossen weggegangen. Die Menschen hatten einfach Angst, dass diese politische Situation, wie sie sich in der Stalin-Ära in dieser Zeit war, überschwappt. Renate Aris

Nach Stalis Tod 1953 ließ der Druck nach. Die Familien Aris und Lappe blieben im Land und zeigten sich auch in Folge weitestgehend staatstreu. Der DDR waren die Juden insofern wichtig, als sie ein Beleg für gelebten Antifaschismus sein sollten. Entschädigt wie in der BRD wurden die Juden nicht. Denn die DDR sah sich eben wegen ihrer Antifaschismus-Doktrin nicht als Rechtsnachfolger des NS-Regimes. Gestattet wurden Juden Vergünstigungen; eine etwas höhere Rente, die Erlaubnis, Verkehrsmittel kostenlos zu nutzen. Herbert Lappe erinnert sich, dass das eigene Auto schneller als erwartet kam: "Meine Mutter hatte sich einen Trabant bestellt. Sie konnte zwar nicht fahren, aber nach einem halben Jahr hatte sie den und somit hatte ich mein Auto. Sie wissen, wie lang die Wartezeiten in der DDR sonst waren." Renate Aris lobt die "ausgezeichnete ärztliche Betreuung" durch die sogenannten VdN-Ärzte (VdN - Verfolgte des Nazi-Regimes): "Man ging dann zu diesen Ärzten. Wir konnten auch jederzeit, wenn der Arzt das für nötig hielt, eine Kur antreten. Das war hervorragend."

Neue Synagogen, aber kaum noch Gläubige

Bis 1961 hatten "alle acht jüdischen Gemeinden in der DDR wieder ihr eigenes Heim", wie die DDR-Nachrichtensendung "Aktuelle Kamera" zur Einweihung des Karl-Marx-Städter Gemeindehauses am 23. Oktober 1961 berichtete. Aber die Gemeinden waren klein und überaltert. Das erlebte auch Renate Aris, als sie nach Karl-Marx-Stadt, das heutige Chemnitz, zog, um am Theater als Kostümbildnerin zu arbeiten.

Es war eine eingeschworene Gemeinschaft in der DDR, die Gemeinden wurden immer kleiner, es kam ja niemand hinzu. Ein Gottesdienst beispielsweise kann nur stattfinden, wenn zehn Männer da sind, die eine Barmitzwa hatten. So viele gab es hier gar nicht mehr. Renate Aris

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gottesdienste fielen also aus, oder man besuchte sich untereinander für gemeinsame Gottesdienste.



Dresden hatte zwar inzwischen eine Synagoge, aber keinen Rabbiner und keinen Kantor.



Religiös zu leben war schwierig.

Es kam zu den wichtigen Feiertagen Kantor Lugoschi aus Ungarn. Für Pesach, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, benötigte man Matze, ungesäuertes Brot, das wurde aus Ungarn geliefert. Und bei solchen Festivitäten in der Gemeinde brauchte man auch koscheren Wein. Herbert Lappe

Koschere Lebensmittel waren in nur einem Laden in Berlin erhältlich. Aber für die wenigen Kinder gab es ein jüdisches Ferienlager an der Ostsee. Dort lernten viele Kinder, auch die von Herbert Lappe, überhaupt erst einmal ein paar Worte hebräisch und wie man Schabbat feiert.

Nur noch 400 Juden in den Gemeinden am Ende der DDR

An die 400 Juden gab es zum Ende der DDR nur noch in den Gemeinden. Diese fast übersehbare Minderheit: Hat sie sich besonders gefühlt? Oder Antisemitismus erlebt? Renate Aris sagt, sie habe persönlich keine Erfahrungen damit machen müssen: "Das will nichts besagen. Wir haben gelebt, wie jeder DDR-Bürger auch." Herbert Lappe sieht im Jüdischsein ein sehr bewusstes Element seines Lebens, aber eben nur ein Element. Anders als "für die Generation vor mir, wo der jüdische Hintergrund das Leben wirklich dominiert hat: Mein Vater durfte in Deutschland nicht studieren, meine Mutter musste aus Österreich fliehen. Da war das natürlich viel präsenter: "Ich war ein DDR-Bürger und auch jüdisch."