Das Neujahrsfest im Judentum ist nicht mit dem hier bekannten Silvesterfest zu vergleichen. Es gibt keine Knaller oder Raketen. Das Fest erinnert vielmehr religiöse Juden an die Erschaffung der Welt durch Gott. Es ist Auftakt zu einer zehntägigen Zeit der Reue, in der man versuchen soll, ein besserer Mensch zu werden. Der Überlieferung nach sind ab Neujahr die Bücher des Lebens bei Gott geöffnet. Der Herr schaue sich in dieser Zeit besonders kritisch an, was die Menschen so treiben. Und trägt die Guten in das Buch des Lebens ein, die Schlechten aber in das Buch des Todes. Deshalb sollte ein gläubiger Jude also nachdenken, Buße tun, um Verzeihung bitten und beten.