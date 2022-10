Schabbat Schalom mit Thüringens Landesrabbiner Alexander Nachama: "Zeit der Freude"

An keinem anderen Feiertag ist die Freude so häufig vorgeschrieben wie an Sukkot. Ein Midrasch verbindet dies damit, dass Sukkot in die Erntezeit fällt und erklärt: An Pessach, dass in den April fällt, ist von Freude keine Rede, weil der Ertrag der Ernte noch völlig ungewiss ist. Sieben Wochen später, an Schawuot, gebietet uns die Tora die Freude an einer Stelle, da der Weizen eingebracht ist. An Sukkot gebietet die Tora eine dreifache Freude, da die Früchte des Feldes, die Obst- und die Weinlese gesichert sind.