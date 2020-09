Nicht nur die Historie, sondern auch das jüdische Leben heute soll im Themenjahr beleuchtet werden. Das betonte Thüringens Ministerpräsident Ramelow am Donnerstag mit Blick auf die rund 100 Veranstaltungen, die unter dem Motto "Neun Jahrhunderte jüdisches Leben" im Freistaat geplant sind. Offizieller Start ist am 1. Oktober.

Historie und Gegenwart

Kinder-Stadtführer und Thüringen-Guide

Der Berliner Rabbiner Reuven Yaacobov schreibt den ersten Buchstaben der neuen Tora-Rolle für die jüdische Gemeinde in Thüringen. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff Er sei den beiden Kirchen, die das Themenjahr initiiert hätten, sehr dankbar, sagte der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm. Dass Thüringens Christen der Erfurter Synagoge eine neue Tora-Rolle schenkten, "geht uns allen sehr nah", erklärte er. Er freue sich, dass die Entstehung der Tora, die vollständig von Hand geschrieben werden muss, in vielen christlichen Gemeinden im Rahmen einer Tournee begleitet werden könne. Bei allem nötigen Erinnern an die Schrecken der Vergangenheit soll das Themenjahr zeigen, welche großen Beiträge Juden für die Geschichte ihrer Städte und Dörfer geleistet hätten, unterstrichen Ramelow und Schramm. Es ginge darum, die vielen Wissenslücken zu schließen. Das sei zugleich die beste Möglichkeit, Antisemitismus entgegenzutreten. Viele Projekte der nächsten Monate - wie etwa ein Kinder-Stadtführer zu den Spuren jüdischen Lebens in Erfurt - richteten sich deshalb auch an direkt an Schüler.

Heute wieder drei jüdische Gemeinden im Freistaat