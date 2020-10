Dima, 16, ist Sohn russischer Einwanderer, Schüler am Gymnasium, und er ist Jude. Das wäre nicht der Rede wert, wenn nicht alle ständig darüber reden würden. So auch sein Klassenkamerad Tobi, der ihn eines Tages in der Toilette mit einem ziemlich schlechten Witz über das Schicksal der Juden in Deutschland provoziert. Dima könnte darüber hinweggehen, aber dazu hat er keine Lust – und so verprügelt er Tobi.



Rasanter Roadtrip

Dimas Lehrerin Frau Jachthuber (Petra Nadolny, li.) hat Verständnis für Dima (Alexander Wertmann, re.) und seine Wut gegenüber Tobi. Allerdings nervt sie ihn auch ein bisschen Bildrechte: SWR/Filmakademie Baden-Württemberg Dies hat einen Schulverweis zur Folge, verbunden mit der Auflage, sich bei Tobi zu entschuldigen. Sein Weg zu ihm wird zu einem rasanten Roadtrip durch die Stadt mit einer Vielzahl von Begegnungen mit Menschen, die alle eine Haltung zu Juden, zum Judentum haben. Vom naiven Philosemitismus, über Ignoranz, Zionismus bis zum Antisemitismus erlebt Dima wie im Zeitraffer, was in Deutschland zum Judentum gedacht und laut oder leise gesagt wird. Am Ende trifft er an unerwarteter Stelle wieder auf Tobi, und erneut reden sie über Juden. Diesmal könnte alles gut werden …

Antisemitismus ist wie Herpes. Niemand kennt 'n Heilmittel gegen den Scheiß, man klebt kleine Pflaster auf die Eiterblasen und hofft, dass er schnell wieder verschwindet. Aus: "Masel Tov Cocktail"

Ausgezeichnet: CIVIS-Medienpreis, Publikumsliebling

Für Dimas Opa (Moisej Bazijan, li.) steht fest: Sein Enkel muss eine Jüdin heiraten. Er wird nicht müde das seinem Enkel beizubringen. Auf Dimas Bar-Mizwa nutzt er wieder einmal die Gelegenheit. Bildrechte: SWR/Filmakademie Baden-Württemberg Nachdem "Masel Tov Cocktail" Mitte September den mit 4.000 Euro und vom MDR ausgerichteten Publikumspreis beim Filmfest Dresden sowie beim Max-Ophüls-Festival und dem Jüdischen Filmfestivals Berlin und Brandenburg abräumte, können sich die Regisseure Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch jetzt auch über den mit 15.000 Euro dotierten CIVIS TOP AWARD freuen. Die Auszeichnung mit dem Europäischen Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt 2020 wurde am vergangenen Freitag online übertragen.

Im Team

Arkadij Khaet (re.) und Mickey Paatzsch (li.) bei den Dreharbeiten. Bildrechte: SWR/Filmakademie Baden-Württemberg Der Film entstand als Koproduktion der Filmakademie Baden-Württemberg mit SWR und Arte. Die Regisseure Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch kennen sich seit ihrem Film- und Fernsehstudium in Köln, seither schreiben sie zusammen Drehbücher und führen gemeinsam Regie. Khaet studiert derzeit Spielfilmregie an der Filmakademie Baden-Württemberg, während Paatzsch gerade sein Studium der Philosophie an der Universität zu Köln abschließt. Ihre Kurzfilme liefen weltweit auf Filmfestivals und gewannen zahlreiche Preise.