Goldenbogen: "Unsere Kräfte werden zersplittert"

Auch das ist in der traditionsreichen Jüdischen Gemeinde zu Dresden anders. Doch das müsse nicht so bleiben, sagt Nora Goldenbogen, die Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Sachsen: "Es gibt bei uns mittlerweile auch eine ganze Reihe von Frauen, jungen Frauen, die sagen: 'Ja, wir würden das auch gerne machen. Aber dafür muss man keine neue Gemeinde gründen – sondern normalerweise, und das ist für die Stärkung des Judentums wichtig, kümmert man sich dann innerhalb der Gemeinde darum, dass solche Entscheidungen vor sich gehen."

Glaubensströmungen unter einem Dach

Die Jüdische Gemeinde zu Dresden besteht seit 1837 wie in vielen deutschen Städten als Einheitsgemeinde. In ihr leben verschiedene Glaubensströmungen unter einem Dach zusammen, wie Nora Goldenbogen erläutert: "Es gab nie so viele Juden in Sachsen, dass man so in die Breite hätte gehen können – Rabbiner Weingarten redet da von den Verhältnissen in Brooklyn, USA, und das ist eine ganz andere Geschichte", betont Goldenbogen. Dort könne ein Rabbiner seine eigene Gemeinde und Synagoge entwickeln, anders als in Europa oder speziell in Deutschland nach dem Holocaust. Aus diesem "tiefen Einschnitt"ergibt sich für sie "eine Lehre, die wir immer gezogen haben: Wir müssen einheitlich sein."



Nora Goldenbogen, die Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden ist, bereitet die Neugründung Sorgen: "Unsere Kräfte werden zersplittert. Wir wissen doch, welche Strömungen es in der Gesellschaft gibt: wachsenden Antisemitismus, wachsenden Rassismus, zumindest ein Befremden gegenüber anderen Kulturen und anderen Religionen. In so einer Situation ist es für uns Juden die wichtigste Aufgabe, zusammenzustehen."

Weingarten: "Wir wollen weder Streit noch Konkurrenz"

Man wolle weder Streit noch Konkurrenz, betont Rabbi Akiva Weingarten. Etliche der 112 Mitglieder der neuen Gemeinde sind indes zugleich auch Mitglieder der etablierten Dresdner Jüdischen Gemeinde. Und sogar Nicht-Juden dürfen assoziierte Mitglieder werden.

Vision vom House of One für Juden, Christen und Muslime

So wie der Christ Sven Böttger, Flüchtlingsbeauftragter der evangelischen Kirche in Dresden. Er will Brücken zwischen Juden, Christen und Muslimen bauen: "Mein Blick richtet sich noch ein Stück weiter in die Zukunft: Ich möchte gern in in Dresden etwas aufbauen, was es in Berlin schon gibt: ein House of One, in dem die drei Glaubensrichtungen gemeinsam zuhause sind, wo sie sich zuhause fühlen und viele Dinge gemeinsam tun. Das sehe ich mit der neuen jüdischen Gemeinde als machbar an."

In dem Raum, in dem die neue Gemeinde Gottesdienst feiert, hängt an der Wand eine Regenbogenfahne. Sie hänge dort ganz bewusst, sagen die jungen Juden rund um Akiva Weingarten: "Alle haben Platz bei uns. Ja, wir unterstützen alle."