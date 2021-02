Vor dem Gemeindehaus in Dessau erinnert eine Steinsäule an die Alte Synagoge, die in der Reichspogromnacht 1938 zerstört wurde und an die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Dessau, "die dem Naziterror von 1933 bis 1945 zum Opfer fielen", so die Inschrift. Bildrechte: MDR/Tom Himmelmann