Welche heilige Versammlung ist damit gemeint? Zu Zeiten, in denen der Tempel in Jerusalem noch stand, gab es täglich Opfer, die dargebracht wurden. Am Schabbat und an Feiertagen gab es besondere Opfer, aus Anlass des jeweiligen Tages.

Es gibt aber einen Tag, der durch Gott festgelegt worden ist, und der nicht verschoben werden kann: Das ist der Schabbat. So können wir einen klaren Unterschied zwischen dem Schabbat und allen anderen Feiertagen erkennen: Der Schabbat ist schon in der Schöpfung verankert, er ist Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Israeliten, er ist der einzige Feiertag, der in den Zehn Geboten genannt wird, und: Der Schabbat ist der einzige Feiertag, der durch Gott unabänderlich für alle Zeiten festgelegt worden ist.

Im Talmud gibt es eine schöne Geschichte dazu: „Zwei Dienstengel begleiten den Menschen am Schabbat von der Synagoge in seine Wohnung, ein guter und ein böser. Wenn er nach Hause kommt und das Licht nicht angezündet, den Tisch nicht gedeckt und das Haus nicht aufgeräumt findet, so freut sich der böse Engel und spricht: Möge es sein Wille sein, dass es auch am folgenden Schabbat so sei und widerwillig antwortet der gute Engel: Amen. Wenn er aber nach Hause kommt und das Licht angezündet, den Tisch gedeckt und das Haus aufgeräumt findet, so spricht der gute Engel: Möge es sein Wille sein, dass es auch am folgenden Schabbat so sei und widerwillig antwortet der böse Engel: Amen.“