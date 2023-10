Schabbat Schalom mit Rabbiner Alexander Nachama: Wochenabschnitt Schemini Azeret

Zwar sitzen wir nicht mehr in der Sukka, der Laubhütte, wir nehmen auch die Arba Minim, den Feststrauß, nicht mehr in die Hand, aber wir sollen uns weiterhin freuen – denn auch am "Schemini Azeret" gilt das Gebot der Freude.

Beten um Regen

Aber worüber können wir uns am Schemini Azeret freuen? Besondere Symbole oder Speisen hat dieses Fest nicht. Schauen wir also auf die Liturgie. Besonderheiten im Vergleich zu anderen Feiertagen gibt es kaum, mit einer Ausnahme: Wir beten am Schemini Azeret um Regen.

Können wir uns aber über Regen freuen? Tatsächlich ärgern wir uns doch häufig über Regen, etwa, wenn wir im Sommer einen Nachmittag im Garten planen und es plötzlich anfängt zu regnen. In den vergangenen Jahren ist hier in Deutschland das Bewusstsein insgesamt gewachsen, dass Regen nicht selbstverständlich ist.

Im Gebet geht es jedoch nicht um Regen in Mitteldeutschland. Vielmehr geht es um Regen in Israel. Dieser wird als Segen betrachtet, schließlich ist es nicht selbstverständlich, dass es in Israel regnet. Oder anders ausgedrückt: Regnet es in Israel in den kommenden Wintermonaten nicht, dann kann dies eine Katastrophe bedeuten. Dies ist nicht erst heute so, sondern schon seit vielen tausend Jahren.

Regen ist mit Schöpfung gleichzusetzen

Daher versucht ein Midrasch den Regen mit Freude in Einklang zu bringen. So soll Rabbi Chama ben Chanina gesagt haben: "Groß ist der Regentag, so wie der Tag, an dem Himmel und Erde erschaffen wurden."

Wie kommt Rabbi Chama zu diesem Vergleich?

Regen ist, wie wir wissen, die Grundlage dafür, dass die Erde ihre Bewohner ernähren kann. Ohne Regen würde die Erde zerstört werden. Daher ist der Regen mit der Schöpfung gleichzusetzen – denn durch den Regen wird sie erhalten.

Rabbi Tanchun bar Chija sagte: "Größer als das Geschenk der Tora ist das Niederströmen des Regens. Das Geschenk der Tora ist eine Freude für Israel, das Niederströmen des Regens ist eine Freude für die ganze Welt, für Mensch und Tier.“

Nun mögen diese Vergleiche etwas verwundern. Mehr Freude über Regen als über die Schöpfung der Erde und die Gabe der Tora? Wer schon einmal längere Zeit in Israel verbracht und miterlebt hat, wie es nach sieben oder acht Monaten der Sommerzeit wieder anfängt zu regnen, der kann dies vielleicht verstehen. Es gleicht tatsächlich einem Wunder, wenn nach so vielen heißen Monaten der Regen einsetzt.

In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Regenzeit, Schabbat Schalom und Chag Sameach!

Zur Person: Alexander Nachama Geboren 1983 in Frankfurt am Main. 2005 erhielt er von Rabbiner Zalman Schachter-Shalomi, dem Gründer der Rabbiner- und Kantorenschule "Aleph", eine Urkunde als Kantor. 2008 erhielt er einen Bachelor in Judaistik (Freie Universität Berlin), 2013 einen Master (Universität Potsdam). Ab 2007 absolvierte er eine Ausbildung am Abraham Geiger Kolleg mit Studienaufenthalten in Israel, die er 2013 mit der Ordination zum Rabbiner abschloss. 1998 - 2011 amtierte Alexander Nachama zunächst als ehrenamtlicher Vorbeter, später als Kantor in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. In den Jahren 2012 - 2018 war er Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Dresden. Von 2018 bis August 2023 war er Landesrabbiner der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen.