In dieser Woche lesen wir die Paraschah Va’era, hebräisch für "und er erschien". Wir lesen, dass Pharao sich weigert, die Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens zu entlassen, selbst nachdem ein einfacher Holzstock in eine ehrfurchtgebietende Schlange verwandelt worden war, und die ersten sieben Plagen, die ersten Strafen G‘‘ttes, Ägypten getroffen hatten: Blut, Frösche, Läuse, wilde Bestien, Pest, Beulen und Hagel.

HeldInnen mit Schwächen: Moses sucht eine Ausrede

Eröffnet wird Va’era durch die Bekräftigung des göttlichen Bundes, der schon mit den vorherigen Patriarchen geschlossen wurde. Nun ist die Zeit gekommen, das göttliche Versprechen einzulösen und das Volk Israel in das gelobte Land zu führen. Moses soll diese Botschaft dem Volk überbringen, aber er zögert und sagt:

Was, wenn das Volk nicht auf mich hören, mir nicht glauben wird, wie soll Pharao dann mir zuhören? Außerdem habe ich einen Sprachfehler. Exodus 6:12

Wie die meisten Propheten zuvor sucht auch Moses nach Ausflucht aus der Berufung und der Aufgabe, die ihm übertragen ist. Er sieht sich selbst als nicht kraft- und machtvoll genug an, dass er das Volk überzeugen könnte. Dazu kommt, dass er einen Sprachfehler hat, der sein Sprechen schwer verständlich macht und somit die Chancen verschlechtert, überhaupt gehört zu werden.

An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass alle "HeldInnen" der Hebräischen Bibel als Menschen mit ihren Stärken und Schwächen beschrieben sind, die jedoch gerade dadurch Vorbilder für jeden Menschen sein können.

Hilfe von unerwarteter Seite

Was passiert, wenn… ist eine typisch menschliche Frage. In der Paraschah Va'era passiert etwas sehr Spannendes. Der Pharao zeigt Engstirnigkeit und Härte, aber Hilfe kommt von ganz anderer Seite: G‘‘tt zeigt Verständnis und unterstützt Moses. G‘‘tt stellt Moses Aaron an die Seite, der das Sprechen übernehmen soll.

Und was möglicherweise noch entscheidender ist: G‘‘tt unterbreitet einen Plan B für den Fall, dass Pharao hartherzig bleibt. So heißt es in Exodus 7:4:

Wenn Pharao nicht auf euch hört, dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und werde meine Scharen, mein Volk aus Ägypten durch ungewöhnliche Strafen befreien. Exodus 7:4

Auch wenn hier schon von Strafen, nicht nur von einer Strafe, die Rede ist, hätte Pharao an jedem Punkt in der Spirale der Plagen Gelegenheit gehabt, aus eben dieser auszusteigen. Stattdessen beharrt er unbewegt und unbeweglich auf seinem Standpunkt. Dieses Verhalten Pharaos macht die Vorzüge einer Führungspersönlichkeit, wie sie hier von G‘‘tt, verkörpert wird, deutlich.

Führungspersonal: G’tt geht mit gutem Beispiel voran

Führungspersönlichkeiten sollten sowohl Stärken als auch Schwächen kennen und entsprechende Teams zusammenstellen. Außerdem sollten Menschen ermutigt und in einem Brainstorming nach Plan B, C etc. gesucht werden für den Fall, dass es eben nicht beim ersten Versuch funktioniert. G‘‘tt stimmt Moses zu, dass Pharao vermutlich nicht so schnell nachgeben wird und stellt sich darauf ein.

Die Lernfähigkeit G‘‘ttes, wie sie im Wochenabschnitt Va’era deutlich wird, sollte uns dazu anregen, beweglich zu bleiben, auch und gerade dann, wenn wir glauben, mächtiger zu sein als unser Gegenüber. Wir sollten in der Lage sein, Plan B und C zu denken und nicht aufzugeben, wenn Plan A sich nicht realisiert.

Mit diesen Gedanken möchte ich Sie gerne ins Wochenende schicken: Bleiben Sie beweglich! Hören Sie zu, was andere Ihnen von Ihren Stärken und Schwächen erzählen, und stellen Sie sich darauf ein! Last but not least: Wenn Sie etwas nicht allein bewältigen können, holen Sie sich andere Menschen in Ihr Team!

Schabbat Schalom!

Zur Person: Esther Jonas-Märtin Rabbinerin Esther Jonas-Märtin studierte Jüdische Studien, Literaturwissenschaft, Moderne Geschichte und Religionswissenschaften in Leipzig und Potsdam und erwarb 2006 den Master of Arts. Im Jahre 2017 schloss sie das mehrjährige Studium zur Rabbinerin mit dem Master of Arts in Rabbinics und der Rabbinischen Ordination in Los Angeles ab. Sie ist Initiatorin und Gründerin des Lehrhauses Beth Etz Chaim in Leipzig (2018), sowie Referentin und Autorin einer Vielzahl von Artikeln und Beiträgen in den Themenbereichen: moderne jüdische Geschichte, Gender, Jiddische Poesie, Jüdische Ethik und Judentum.