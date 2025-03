Schabbat Schalom mit Milan Andics: Priester und Propheten

Zur Person: Kantor Milan Andics Milan Andics wurde 1984 in Budapest geboren. Bis zu seinem 10. Lebensjahr wuchs er in Düsseldorf auf, bevor er mit seiner Familie zurück nach Ungarn zog. In Budapest studierte Andics unter anderem Deutsch und Englisch, dort erwarb er auch einen Bachelor-Abschluss in Hebräischer Sprachwissenschaft. Zudem verbrachte er ein Jahr mit einem Studienaufenthalt in Jerusalem. Im September 2024 wurde Milan Andics als Kantor ordiniert, nachdem er zuvor eine Kantorenausbildung am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam absolviert hatte. Bereits seit Mai 2024 arbeitet Andics als Kantor der Jüdischen Landesgemeinde Thüringens.