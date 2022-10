Ha’asinu - Leih mir dein Ohr! | Schabbat Schalom mit Esther Jonas-Märtin

Shanah tovah!

In dieser Paraschah, die wir dieses Jahr gleich nach dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur lesen, singt Moses sein letztes Lied. Ein Liebesgedicht, gerichtet an G’tt. Ein poetischer Text, der die Segenstaten G’ttes an die Israeliten Revue passieren lässt. Ha’asinu erzählt die Geschichte einer Beziehung, der Beziehung zwischen G’tt und den Israeliten – beginnend mit den hoffnungsvollen Anfängen nach dem Exodus, ist es eine komplizierte Geschichte von Liebe, Betrug, Wut und Vergebung. In dem Moment, als die Israeliten sich darauf vorbereiten, das Gelobte Land zu betreten, erinnert das Lied Ha’azinu daran, dass es genau diese Beziehung zu G’tt ist, die das Fundament auf dem Weg vorwärts in ein neues Leben bildet.

Nach diesem Gedicht und den damit verbundenen Aussichten auf neues Leben eröffnet G´tt Moses Details über seinen bevorstehenden Tod und die Tatsache, dass Moses zwar auf den Berg Nebo aufsteigen darf, von wo er das Land Israel, das gelobte Land, aus der Entfernung sehen wird - dass Moses das Land selbst aber nicht mehr betreten darf.

Wer wird die Israeliten führen?

Eine der wesentlichsten Lehren besteht aber darin, dass die Israeliten begreifen müssen, ohne Moses weiter zu gehen. Sie müssen verstehen, dass menschliche Führung bedeutsam und notwendig für ihr Unternehmen ist, aber dass sie nun ohne den Menschen Moses, der sie aus Ägypten geführt hat, vorwärtsgehen werden. Noch bleibt offen, wer die Israeliten weiterführen wird, aber auch wenn die Menschen kommen und gehen, die Instruktionen G’ttes bleiben bestehen.

Die Instruktionen G’ttes bleiben bestehen, das scheint eine einfache Tatsache zu sein, aber stimmt das wirklich?

Nur die Begleitung für eine gewisse Wegstrecke

Nun, wenn es um die Hebräische Bibel geht- der Text bleibt! Aber was sich ändert, ist das, was wir mit diesen Texten machen, wie wir sie lesen, wie wir sie interpretieren, was wir an Lehren aus ihnen mitnehmen und wie wir diese Lehren in Einklang bringen mit unserer Moderne.

Moses wird das gelobte Land nicht mehr betreten. Manchmal verstehen wir das als G’ttes Strafe für Moses‘ Starrsinn und Ungeduld. Wir können es aber auch einfach so verstehen, dass das zur menschlichen Natur gehört. Unsere Lebenszeit ist begrenzt und wir begleiten andere meist nur ein Stück Weges. Wir können nicht wissen, wie es mit diesen Menschen weitergehen wird oder was sie mit dem machen, was wir ihnen mitgeben. Das gilt für uns alle, wenn wir einmal sterben. Das gilt aber auch für ErzieherInnen, LehrerInnen oder DozentInnen die „ihre“ Kinder, Schüler- und StudentInnen immer nur eine Zeitlang begleiten und doch sehr oft nachhaltig im ganzen Leben wirksam sind.

In einer talmudischen Geschichte (Menachot 29b: 1-5) wird folgendes erzählt: Als Moses in den Himmel kam, fand er G’tt und sah, wie G’tt Krönchen an Buchstaben in der Torah befestigte. Moses fragte G’tt: Warum tust du das? G’tt antwortete: „Da gibt es in einer der vielen künftigen Generationen einen Mann, Akiva, Sohn des Yosef, der in der Zukunft jedes Krönchen erklären und Gesetze um Gesetze daraus machen wird“. Moses sagte: „Zeig mir diesen Mann“. G’tt sagte: „Dreh dich um“ – Moses drehte sich um und fand sich in der letzten von acht Reihen voller Studenten in Rabbi Akivas Seminar wieder.

Moses verstand nicht, worüber sie diskutierten und wurde wütend. Dann wechselte Rabbi Akiva das Thema und seine Studierenden fragten ihn: „Unser Lehrer, wo hast du das gelernt?“ Rabbi Akiva antwortete: ‚Das ist das Gesetz, das Mose gelehrt wurde am Berg Sinai.‘ Moses beruhigte sich und kehrte zurück“.

Das Fundament bleibt immer gleich

Rabbinische Tradition ist sich dessen bewusst, dass wir womöglich in einigen Generationen die Lehre nicht mehr verstehen werden, weil sich ganz neue Lesarten und Verständnisformen entwickelt haben. Und doch macht diese Geschichte eines ganz deutlich: egal, wie sehr sich Verstehen, Lernen und Lehren ändern, das Fundament bleibt immer gleich.

Ähnlich wie bei einem Haus, das zunächst ein Fundament bekommt, danach eine erste Etage, und dann wird doch eine zweite, eine dritte Etage gebraucht usw., manche Häuser haben Bibliotheken, Erker, grüne Wintergärten, verschiedene Fenster, hohe Schornsteine für Kamine - das Haus mag sein Aussehen verändern, aber das Fundament bleibt.

Haben Sie den Mut, in die Welt zu sagen und das zu leben, was Sie vermitteln wollen. Haben Sie den Mut, visionär zu denken und darüber zu diskutieren, auch und gerade, weil wir nicht wissen, was die nächste Generation damit machen wird. Haben Sie das Vertrauen, dass das, was Sie geben, weitergetragen werden wird!

Schabbat Schalom!

Zur Person: Esther Jonas-Märtin Rabbinerin Esther Jonas-Märtin studierte Jüdische Studien, Literaturwissenschaft, Moderne Geschichte und Religionswissenschaften in Leipzig und Potsdam und erwarb 2006 den Master of Arts. Im Jahre 2017 schloss sie das mehrjährige Studium zur Rabbinerin mit dem Master of Arts in Rabbinics und der Rabbinischen Ordination in Los Angeles ab. Sie ist Initiatorin und Gründerin des Lehrhauses Beth Etz Chaim in Leipzig (2018), sowie Referentin und Autorin einer Vielzahl von Artikeln und Beiträgen in den Themenbereichen: moderne jüdische Geschichte, Gender, Jiddische Poesie, Jüdische Ethik und Judentum.