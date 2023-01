Unser Wochenabschnitt Bo berichtet über die letzten drei Plagen, mit denen der Ewige Ägypten bestrafte und den lang ersehnten Auszug aus Ägypten. Ausführlich wird die Nacht des Auszugs beschrieben, es ist das erste Pessach-Fest, das wir "Ägyptisches Pessach" nennen. Es folgt das Gebot, Pessach von nun an Jahr für Jahr zu feiern.

Ägyptisches Pessach

Der Auszug aus Ägypten, eines der wichtigsten Ereignisse in der frühen Geschichte des Volkes, ist ein Grundstein für die Entstehung des Volkes. Seit dem Auszug vor über 3.000 Jahren feiern Juden in der ganzen Welt jährlich am vierzehnten Nissan das Pessach-Fest als Akt der kollektiven Erinnerung und dem Aufbau jüdischer Identität. Der Auszug aus Ägypten hat in der jüdischen Religion eine herausragende Stellung. Über 150 mal wird er in der Tora erwähnt. Und alle, die die täglichen Gebete verrichten, werden an dieses Ereignis erinnert.

Im Wochenabschnitt Bo wird uns auch das Gebot, Tefillin anzulegen, auferlegt. Tefillin, auf Deutsch Gebetsriemen, bestehen aus je einer ledernen Gebetskapsel mit Riemen für den Arm und für den Kopf. Heute werden Teffilin von orthodoxen und konservativen religionsmündigen Männern zum Morgengebet an Werktagen angelegt.

Ein weiteres besonderes, für das ganze jüdische Volk Identität stiftendes Element, wird auch in unserem Wochenabschnitt eingeführt. Ich meine die Festlegung des jüdischen Kalenders. Im Kapitel 12, Vers 2, sprach der Ewige zu Moses und Aaron und forderte sie auf folgendes dem Volk mitzuteilen: Ich zitiere:

Dieser Monat sei euch das Haupt der Monate: Der erste sei er euch unter den Monaten des Jahres.

Das Wort "euch" bedeutet, dass das Gebot an das Volk als eine Gruppe gegeben wurde, im Gegensatz zu allen bisherigen Geboten in der Tora, die an Individuen gerichtet waren. Raschi, unser großer Talmud und Tora Kommentator, folgert daraus, dass es besser ist, hier mit dem Lernen der Tora zu beginnen und nicht im ersten Buch Moses, denn hier sieht er die Geburtsstunde des Volks mit einem eigenständigen Weg, der sie von den anderen Völker unterscheidet.

Gemeinsamer jüdischer Kalender stiftet Zusammenhalt

Der gemeinsame jüdische Kalender war ein bedeutsames Element für den Zusammenhalt des über Jahrhunderte zerstreuten jüdischen Volks. Bis heute ist der jüdische Kalender eine Brücke, die alle Juden in der Welt verbindet. Unsere Gelehrten haben die große Bedeutung eines gemeinsamen verpflichtenden Kalender immer betont und im Talmud finden wir spannende Geschichten zur Bedeutung eines Kalenders für das gesamte Volk.