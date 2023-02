Schabbat Schalom mit Ruth Röcher: "Jeder kann sich jederzeit ändern"

Würden die Wochenabschnitte nach ihrer Bedeutung geordnet, dann hätte unser heutiger Wochenabschnitt Jitro gute Chancen, auf der ersten Stelle zu stehen.

Übergabe der 10 Gebote am Berg Sinai

Denn in der zweiten Hälfte des Wochenabschnitts, ab Kapitel 19, wird das bedeutendste Ereignis während der 40 Jahre währenden Wüstenwanderung beschrieben: Die Übergabe der Zehn Gebote an das Volk am Berg Sinai. Zwei Tage sollte sich das Volk vorbereiten, um am dritten Tag durch G’tt selbst die Zehn Gebote zu erhalten. Das jüdische Volk wurde aus der Sklaverei in die Freiheit geführt, um die Tora zu erhalten. Die Zehn Gebote sind bis heute die Basis jüdischen Lebens, ein ethischer Grundpfeiler in vielen Religionen und abseits der Religion ein Maßstab für ethisches Handeln. Allein über ihre Bedeutung und Umsetzung wurden viele Bücher geschrieben.

Kapitel 18, der erste Teil unseres Wochenabschnitts, schildert eine scheinbar unwesentliche Begebenheit. Moses trifft seinen Schwiegervater Jitro, einen Priester des Volkes Midjan. Eine bemerkenswerte Konstellation, denn Jitro war kein Jude, sondern ein geistiger Führer, ein Priester einer anderen Religion. Viele unserer Gelehrten stellten die Frage, wie es sein kann, dass so ein zentraler, bedeutungsvoller, wichtiger Wochenabschnitt der Tora, vielleicht sogar der wichtigste Abschnitt in der Tora überhaupt, nicht nach einem Juden, sondern nach dem Priester einer fremden Religion benannt wurde?

Treffen zwischen Mose und Jitro

Über den Grund des Treffens zwischen Mose und Jitro und seinen Verlauf wird in Vers 10 erzählt. Jitro hört in seinem Wohnort von der Rettung des jüdischen Volkes durch den Ewigen. Er nimmt seine Tochter und ihre beiden Söhne und bringt sie zurück zu ihrem Mann, Moses, der jetzt mit dem israelitischen Volk am "Berg G’ttes" rastet. Zwar streiten die Gelehrten über die geografische Lage des "Berg G’ttes", doch damals ist der Ort anscheinend bekannt gewesen. Erinnern wir uns: Nachdem Moses aus Ägypten geflohen war, heiratete er Zipora, die Tochter Jitros. Als Moses auf G’ttes Befehl zurück nach Ägypten ging, um das Volk aus der Sklaverei zu befreien, blieben seine Frau und die beiden Söhne bei ihrem Vater.



Das Wiedersehen am "Berg G’ttes" zwischen Moses und Jitro ist herzlich. Moses berichtet Jitro über alles, was in Ägypten geschehen ist. Jitro freut sich über die Rettung des israelitischen Volks durch den Ewigen, er segnet den Ewigen und bekennt, dass er nun erkannt hat, dass der Ewige größer ist als alle anderen ihm bekannten Götter. Am Ende opfert er dem Ewigen und gemeinsam mit Moses, Aaron und den Ältesten halten sie ein Mahl ab.

"Und Jitro, der Priester in Midjan, Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, dass der HERR Israel aus Ägypten geführt hatte." Die Rabbiner lenkten unsere Aufmerksamkeit auf das Wort "hörte" in diesem Vers. Sie erklären, dass es verschiedene Stufen des Hörens gibt - vom unaufmerksamem, beiläufigen Hören bis zum verinnerlichten Hören. Jitro hört, verinnerlicht und setzt das Verinnerlichte konsequent in eine Tat um. Er wandert zu dem Ort, an dem er Moses und das Volk finden wird.

Geschichte einer Konversion zum Judentum

In der Folge interpretieren die Rabbiner die Freude, mit der Jitro die detaillierte Geschichte des Auszugs aufnimmt. An anderen Stellen berichtet die Tora, dass andere Völker über die Wunder G’ttes verärgert sind. Aber Jitro freut sich. Er ist der erste, der G’tt segnet und ausspricht, dass der Ewige mächtiger als alle anderen Götter ist. Die Gelehrten interpretieren dies als Jitros Übertritt zum Judentum. Dieser Mann, Priester aus Midjan, angesehen und anerkannt bei anderen Völkern, konvertiert zum Judentum und verändert durch diesen Schritt sein Leben. Er zeigt dem jüdischen Volk, das kurz vor der Übergabe der Tora steht, dass sie keine Angst von G’ttes Lehre haben sollen, denn G’ttes Wege zu gehen ist sinnvoll und richtig.

Damit vollzieht Jitro die Idee der Teschuwa, der Umkehr.

Teschuwa ist ein wichtiges Prinzip in der jüdischen Religion. Jeder kann jederzeit entscheiden, sich zu ändern, ein besserer Mensch zu werden und neu zu beginnen.

Andere Gelehrte betonen die Bedeutung Jitros als Berater Moses. Jitro erkennt, dass Moses übermäßig damit belastet wird, Fragen sozialer und rechtlicher Natur zu lösen, die das Volk an ihn heranträgt. Jitro warnt Moses und schlägt ihm vor, ein allgemeingültiges Rechtssystem zu etablieren und passende Männer zu finden, die neben ihm das Volk beraten und Recht sprechen. Deshalb gilt Jitro unter den jüdischen Gelehrten auch als Initiator eines geordneten Rechtssystems.

Schabbat Schalom!

Zur Person: Ruth Röcher Geboren wurde Ruth Röcher 1954 in Israel. Seit 1976 lebt sie in Deutschland. Sie absolvierte ein Studium der Pädagogik und Judaistik an der GHS Siegen und GHS Duisburg. Ihre Promotion schrieb sie zum Thema "Die jüdische Schule im nationalsozialistischen Deutschland 1933–1942".



Von 1994 bis 2019 war sie tätig als Religionspädagogin für den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden, der die Gemeinden in Chemnitz, Dresden und Leipzig umfasst. Seit 2006 ist sie Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Chemnitz. Ruth Röcher ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.