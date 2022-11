Zur Person: Rabbiner Elischa M. Portnoy Rabbiner Elischa M. Portnoy wurde 1977 in Nikolaev in der Ukraine geboren. Seit 1997 lebt er in Deutschland. 2007 machte er sein Diplom als Ingenieur für Elektrotechnik an der TU Berlin. 2012 schloss er seine Ausbildung am Rabbinerseminar zu Berlin ab und erhielt die Smicha. Seit 2014 ist er als Gemeinderabbiner in Dessau-Roßlau tätig, seit 2018 fungiert er auch als Gemeinderabbiner in Halle.

Portnoy ist Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschlands (ORD).