Zur Person: Zsolt Balla Rabbiner Zsolt Balla wurde in Budapest, Ungarn, geboren. Er hat einen Master of Science als Wirtschaftsingenieur. Früh sammelte er Erfahrungen als Dozent bei jungen jüdischen Lerngruppen. Im Jahr 2009 schloss er seine Ausbildung als Rabbiner am Rabbinerseminar zu Berlin ab und trat die Stelle als Gemeinderabbiner in der Israelitischen Religionsgemeinde in Leipzig an. Seit 2012 ist Zsolt Balla Vorstandsmitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland. Außerdem leitet er als Direktor das Institut für Traditionelle Jüdische Liturgie. Seit 2019 ist er Landesrabbiner in Sachsen, seit Juni 2021 Militärbundesrabbiner. Zsolt Balla lebt mit seiner Frau Marina und drei Kindern in Leipzig.