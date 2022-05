So soll der Gebetsraum in den Waldkliniken Eisenberg aussehen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Synagoge * In jeder Synagoge brennt Tag und Nacht ein ewiges Licht. Es symbolisiert die immerwährende Anwesenheit Gottes.

* Die heiligen Schriften, die Torarollen, werden in einem Toraschrein aufbewahrt. Er ist nach Osten, in Richtung Jerusalem, ausgerichtet und wird er durch einen Vorhang verdeckt.

* Die Tora besteht aus den fünf Büchern Mose und ist Teil der hebräischen Bibel. Die Torarolle besteht aus Rindshäuten und ist von Hand beschrieben. Sie ist sehr wertvoll und darf nicht mit bloßen Händen berührt werden.

* Auf der Bima, die oft neben dem Toraschrein steht, wird die Tora zum Lesen ausgerollt.

* In orthodoxen Gemeinden sitzen Männer und Frauen während des Gottesdienstes getrennt voneinander. In großen Synagogen gibt es eine Frauenempore, in kleineren Räumen werden die Geschlechter oft durch einen Vorhang getrennt.