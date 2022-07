Das Themenjahr "Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen" ist zu Ende. Zum Abschluss am Donnerstag erklärte Landtagspräsidentin Keller, es habe gezeigt, wie eng jüdische und deutsche Geschichte miteinander verwoben seien. Weit mehr als 10.000 Gäste seien zu den rund 350 Veranstaltungen an 175 Orten in 31 verschiedenen Städten und Regionen Thüringens gekommen, bilanzierte die Thüringer Staatskanzlei.