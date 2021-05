Buchvorstellung "Wir sind da!": Uwe von Seltmann vergegenwärtigt jüdische Geschichte

Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem Juden seit der Antike ununterbrochen gelebt haben. Das schreibt Uwe von Seltmann in seinem Buch "Wir sind da!", das gerade aus Anlass des Jubiläums "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" erschienen ist. Inspirieren ließ er sich vom russisch-jüdischen Historiker Simon Dubnow, der das Judentum als 4.000 Jahre alte Familiengeschichte auffasste. Seltmann versteht es, sie in seinem erzählenden, reich illustrierten Sachbuch zu vergegenwärtigen. Lesenwert und lehrreich.