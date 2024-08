Es geht am Rathaus vorbei in eine kleine Nebengasse. Dort liegt Erfurts UNESCO-Welterbe Schatz versteckt: "Wir stehen jetzt hier an der ältesten Synagoge Mitteleuropas, die noch von Kopf bis Fuß erhalten geblieben ist. Man muss sagen, aus heutiger Sicht lief es in Erfurt lange richtig gut. Man lebte zusammen, man feierte zusammen, man arbeitete zusammen." Sagt Stadtführer Oliver Bötefür über das Zusammenleben von Juden und Christen vor den Pogromen des Mittelalters.