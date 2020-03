Aufgrund der Corona-Krise dürfen keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden. Betroffen sind auch alle Synagogen. Um jüdischen Gläubigen eine Möglichkeit zu geben, den Schabbat zu begrüßen und zu empfangen, überträgt MDR SACHSEN EXTRA auf DAB+ wieder einen Kabbalat-Schabbat-Gottesdienst, am 27. März, 18 Uhr mit dem sächsischen Landesrabbiner Zsolt Balla, am 3. April ab 19 Uhr mit dem Landesrabbiner von Thüringen, Alexander Nachama. Die etwa 45 Minuten dauernden Feiern werden zuvor aufgezeichnet. Über einen Link kann das Audiosignal auch auf www.mdr-sachsenradio.de oder über die MDR SACHSEN-App empfangen werden.

Jeden Freitagabend feiern Juden den Kabbalat-Schabbat-Gottesdienst, den "Empfang des Schabbat". Schabbat bedeutet "Ruhetag", es ist ein Tag, an dem keine Arbeit verrichtet werden soll. Der Schabbat beginnt mit dem Sonnenuntergang am Freitag und endet am Samstag bei Einbruch der Nacht.