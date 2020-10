Gedanken zu Allerheiligen

Durch die Zusammenlegung mit Allerseelen am darauffolgenden 02. November gewann der Feiertag zusätzliche Bedeutung und gilt bis heute als einer der höchsten katholischen Feiertage. An Allerseelen wird im Unterschied zu Allerheiligen aller Verstorbenen gedacht und damit auch derer, deren Seelen noch nicht in die Gemeinschaft Gottes gelangt sind.

Zugleich findet am Vorabend von Allerheiligen, der Nacht des Spuks, das aus den USA importierte Fest Halloween statt. Dieses Fest hat seinen Ursprung im Feiertag Allerheiligen . In dieser Nacht sollen sich einst irische Katholiken verkleidet haben, um sich vor den Seelen der Verstorbenen zu verstecken.

In den katholisch geprägten Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Rheinland-Pfalz ist der Tag ein gesetzlicher Feiertag. Er gehört zu den sogenannten stillen Feiertagen, an denen das Feiertagsgesetz und ein Tanzverbot gilt. In der evangelischen Kirche wird der Toten am Totensonntag vor dem ersten Advent gedacht.