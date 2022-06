Was feiern wir Fronleichnam? "Fest des allerheiligsten Leibes und Blutes Christi"

Aus einer mystischen Vision wurde ein Kirchenfest: Fronleichnam, das in diesem Jahr am 16. Juni begangen wird. Erinnert wird damit an die Gegenwart von Jesus Christus im geweihten Brot (Hostie) und im Wein. Das Besondere am Fronleichnamsgottesdienst ist eine Prozession, bei der das geweihte Brot in der Monstranz durch die Straßen getragen wird. Luther sah sie als Gotteslästerung an. In Abgrenzung zum evangelischen Glauben wurde Fronleichnam zu einem Hochfest der katholischen Kirche.