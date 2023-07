Ruth, 30 Jahre, lebt in Leipzig. Sie ist Umweltaktivistin aus Leidenschaft und kämpft für einen sofortigen Ausstieg aus der Kohle. Schon während ihres Studiums in Magdeburg verbrachte sie einen Großteil ihrer Zeit mit politischem Engagement. Dann kam sie nach Leipzig, da sie hier berufliche und persönliche Ideale am besten vereinen konnte: "Leipzig ist eine Stadt, in der viele Menschen alternativ organisiert leben."