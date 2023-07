Philipp, 35 Jahre, lebt in Köln. Direkt nach seinem Studium fing er bei RWE als Instandhaltungsingenieur an und arbeitet seit nunmehr 9 Jahren im Tagebau Hambach, dem größten Braunkohle-Tagebau Deutschlands. Schon als Kind interessiert er sich für schwere Maschinen, und so liegt ein technischer Beruf nahe. Philipp, der nach dem Studium schnell Verantwortung übertragen bekommt, liebt seine Arbeitsstelle im Bergbau. Vor allem das Arbeitsklima im Großkonzern schätzt er.